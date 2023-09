Estate positiva per Santo Stefano al Mare, Garibaldi "Tanti turisti ed eventi di successo"

“Il bilancio per Santo Stefano al Mare è assolutamente positivo, sia per l’affluenza di turisti, che hanno apprezzato le bellezze del nostro territorio, sia per il successo degli eventi del calendario estivo”



È quanto affermato dall’assessore al turismo Maria Teresa Garibaldi, che in merito alla stagione sanstevese aggiunge: ”Abbiamo costruito un’offerta variegata, che potesse interessare varie tipologie di utenza: dalle serate con i dj di radio WOW, che hanno fatto ballare centinaia di ragazzi, al suggestivo evento “Music Candle”, che ha incantato il pubblico, non dimenticando il lunedì bimbi, serate dedicate all’intrattenimento dei più piccoli. Voglio sottolineare la grande partecipazione a tutte le tipologie di eventi inseriti in calendario, una dimostrazione tangibile della bontà del lavoro svolto, nonostante le molte difficoltà a cui vanno incontro i piccoli Comuni come il nostro".



"Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per il successo delle serate: dai dipendenti comunali che mi hanno affiancato, alla Polizia Municipale, ai ragazzi delle Scuole Superiori del territorio che hanno gestito l’infopoint con professionalità, un grande lavoro di squadra. Ora la stagione estiva è terminata, inizia la programmazione degli eventi natalizi ma anche del prossimo calendario estivo, avendo particolare attenzione alla promozione del territorio. Santo Stefano al Mare, un borgo tante vacanze per tutti!” - ricorda l'assessore Garibaldi.