Sanremo: Ferrari occupa posteggio per disabili, interviene polizia municipale in aiuto di un cittadino

A Sanremo c'è voluto l'intervento della Polizia Municipale per liberare un posteggio per disabili occupato da una Ferrari. L'auto di lusso, con targa straniera, è rimasta parcheggiata per alcune ore dove non aveva diritto, in corso Trento Trieste, causando il malumore di un cittadino dotato di contrassegno per portatori di handicap.

Il guidatore in regola non riuscendo a trovare posteggio per recarsi ad una visita medica lì vicino, esasperato dall'assenza di parcheggi, si è rivolto ad una pattuglia della forze dell'ordine. Le due agenti hanno subito prestato assistenza al cittadino. È emerso così che la Ferrari era posteggiata lì nell'ambito di una manifestazione, dietro regolare pagamento di suolo pubblico, eccezion fatta proprio per il posteggio riservato ai disabili.



Pochi istanti dopo l'intervento della polizia locale e attraverso anche all'organizzazione, il proprietario dell'auto ha subito rimosso la vettura e liberato il posteggio. Quanto accaduto non è una novità, ovunque il poco senso civico porta all'occupazione di questi parcheggi da parte di chi non ne ha titolo. Ad ogni modo, va anche ricordato che dal 1° gennaio 2022, in tutta Italia, i cittadini con disabilità in possesso del contrassegno parcheggio per disabili, possono parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu quando non ci sia disponibilità nei posti riservati.