Migranti al confine, dalla Francia la smentita: “Nessun centro di accoglienza a Mentone”

Nessun centro migranti a Mentone. La smentita arriva direttamente dalla Prefettura di Nizza in risposta alle indiscrezioni che questa mattina riferivano della possibile nascita di un centro nella cittadina di confine come risposta all’incremento di migranti in transito al confine tra Italia e Francia.

“#Prefet06 smentisce categoricamente qualsiasi progetto di creazione di un campo migranti a Mentone - scrivono sulla pagina social ufficiale della Prefettura nizzarda - si prevede di aumentare temporaneamente la capacità della polizia locale per gli stranieri clandestini arrestati, prima della loro consegna alle autorità italiane”. Un aumento di forze di polizia, quindi, ma nessun centro migranti.

Da qualche giorno la situazione al confine è tornata ‘calda’ a seguito delle migliaia di sbarchi sulle coste italiane, a Lampedusa. Sono in costante aumento i migranti in arrivo nella città di confine e, ci conseguenza, aumentano anche quelli che provano in ogni modo a superare il confine per raggiungere la Francia. Per il momento non si registrano situazioni di pericolo o tensione, ma la situazione è costantemente monitorata dalle autorità francesi e italiane.