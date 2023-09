Bordighera: tasso in fin di vita cerca rifugio all'interno dell'istituto Montale (video)

Il personale dell'ambulanza veterinaria Val Nervia ha recuperato oggi un tasso in condizioni critiche che ha cercato rifugio all'interno dell'istituto 'Montale' di Bordighera.

L'intervento è stato richiesto dal custode della scuola che lo ha notato dolorante e sofferente in un sottoscala. Probabilmente l'animale si è rifugiato all'interno dell'edificio a seguito di un investimento o per via di un avvelenamento.

I volontari dell'ambulanza veterinaria Val Nervia lo hanno soccorso e portato alla clinica veterinaria più vicina in attesa di un trasferimento al Centro Recupero Animali Selvatici di Savona. Le sue condizioni sono particolarmente gravi.

Nell'ambito dei servizi sul territorio, i volontari sono intervenuti anche nella zona di San Romolo dove è stata salvata una volpe con difficoltà a deambulare. L'esemplare, un maschio, è stato trasferito al CRAS di Savona per via di una frattura al bacino.