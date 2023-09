Sanremo: i fiori di Sanremo confermati alla cerimonia dei Nobel, Tonegutti "E' stata dura ma ce l'abbiamo fatta"

“Con la bozza di accordo deliberata nei giorni scorsi dalla Giunta comunale, sono state poste le basi per una collaborazione stabile volta a riconfermare la presenza dei fiori di Sanremo alla cerimonia dei Premi Nobel a Stoccolma, straordinaria occasione di promozione e valorizzazione non solo della produzione florovivaistica ma di tutto il nostro territorio, grazie alla fornitura che avverrà attraverso il Mercato dei Fiori”.

Così l’assessore alla floricoltura Sara Tonegutti esprime soddisfazione per l’accordo tra Regione Liguria, Comune di Sanremo, Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona e Fondazione Nobel che formalizza le modalità di donazione (annuale) e la fornitura dei fiori di Sanremo e della Riviera Ligure in occasione della cerimonia dei premi Nobel, in programma il 10 dicembre a Stoccolma.

L'accordo prevede che Comune di Sanremo, Regione Liguria e Camera di Commercio Riviera di Liguria forniscano i fiori coltivati in Liguria e che la Fondazione Nobel li valorizzi rendendo il prodotto identificabile in modo inequivocabile, così da promuovere le peculiarità del territorio.

“La decisione di formalizzare l'accordo – continua l’assessore Tonegutti - è avvenuta in occasione della visita, nel febbraio scorso, da parte della delegazione di Fondazione Nobel a Sanremo, formata dall’executive director Vidar Helgesen, dal consigliere generale Per Josefsonm, dal project manager Fredrik Agmén e dall’events director Åsa Vestersköld, alla presenza di sua Eccellenza l’Ambasciatore Svedese in Italia Jan Björklund. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato. E un ringraziamento alla dott.ssa Cecilia Garzo dell'ufficio turismo per la collaborazione ed il supporto”.

La Fondazione Nobel è stata istituita nel 1900 e ha come mission la realizzazione delle volontà del testamento di Alfred Nobel: il 10 dicembre di ogni anno ospita la cerimonia di consegna del premio e il banchetto del premio Nobel e l'8 dicembre viene organizzato, a Stoccolma, il "'Concerto per il Premio Nobel".

Negli ultimi anni di vita, Alfred Nobel visse e lavorò nella sua villa a Sanremo dove morì il 10 dicembre 1896. Sanremo ha mantenuto i legami storici con Alfred Nobel sia con il proprio ricordo che tramite un omaggio alla vitale floricoltura del territorio: sono stati così donati negli anni i fiori, da organizzazioni sanremesi e liguri, tra cui Regione, Comune e Camera di Commercio, per l'allestimento dell'addobbo floreale in occasione dall'annuale cerimonia di consegna del Premio Nobel e del relativo banchetto a Stoccolma, nonché per il concerto per l'avvenimento stesso.