Il Sindaco Flavio Di Muro a Pontida "L'Europa unita è morta a Ventimiglia, servono rimpatri di massa" (Video)

“Parlare da questo palco da Sindaco di Ventimiglia è un’emozione senza eguali. La mia è una città bellissima, ricca di storia ma sono costretto a lanciare l’urlo dei miei cittadini preoccupati, per una invasione imminente”.

Sono le parole del sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, che ha parlato oggi a Pontida alla festa della Lega. Il primo cittadino frontaliero ha parlato ovviamente di immigrazione e della situazione della città di confine: “A Lampedusa va il nostro applauso ma il timore è per la mia città e per tutte quelle italiane. Rimpiango i tempi del Ministro Salvini, quando bloccava gli sbarchi e quando andava sotto processo per aiutare gli italiani. Ora il Governo ha lavorato a soluzioni diplomatiche, ponendo al centro dell’agenda europea il tema dell’immigrazione. E, per tutta risposta, Francia e Germania hanno chiuso i confini”.

“L’Europa unita è morta a Ventimiglia – termina Di Muro – ed il tempo della diplomazia è finito, ci stanno invadendo e dobbiamo reagire con forza, con determinazione prima che sia troppo tardi. Prima di dover emigrare noi dalle nostre città divenute invivibili. Dobbiamo passare dall’accoglienza diffusa ai rimpatri di massa. Noi sindaci facciamo quanto possiamo nei nostri comuni. Dopo la mia elezione sto facendo di tutto, comprese le guardie giurate al cimitero. Mi hanno detto che sono razzista, ma credo di interpretare il mandato dei miei elettori e, quindi, non arretreremo di un millimetro per garantire la sicurezza nella mia città”.