Grande risultato dell’equipaggio del comune di Bajardo al Riviera Electric Challenge 2023

Si è svolta in settimana la 9a edizione del ‘Riviera Electric Challenge’, organizzato dal Comune di Cagnes sur Mer in collaborazione con l’organizzazione EVER di Monaco, Comune di Monaco, ACI Ponente Ligure e Comune di Dolceacqua.

Il rally di autovetture totalmente elettriche ha lo scopo di divulgarne l’utilizzo e di testare le novità tecnologiche che ogni anno le case produttrici montano sui nuovi modelli immessi sul mercato. Le 26 auto partecipanti hanno gareggiato il primo giorno su percorsi francesi per testare i consumi e l’efficienza delle batterie. Il secondo giorno sono state effettuate prove speciali di regolarità su percorsi italiani.

Il Comune di Bajardo ha partecipato con il pilota Fabrizio Zappettini ed il co-pilota Remo Moraglia alla guida di una Jeep Avenger elettrica della Concessionaria Grandiauto di Sanremo. L’equipaggio ha conseguito un grande risultato posizionandosi al 1° posto dei Comuni partecipanti ed al 2* posto assoluto della classifica generale.

Hanno partecipato altri due equipaggi italiani: il Comune di Dolceacqua con Peugeot E 208 pilotata da Luana Mauro e Beatrice Orrigo e l’Associazione Bandiere Arancioni con Peugeot E 208 pilotata da Stefano Ambrosini e Fiorella Managò.

La premiazione dei vincitori è avvenuta al Palazzo dei Principi di Monaco alla presenza di S.A.S. Principe Alberto, dei Ministri del Principato e degli organizzatori: il Sindaco di Cagnes-sur-Mer Louis Nègre, il Presidente di ACI Ponente Ligure Sergio Maiga, il Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola vincitore dello scorso anno con il pilota Jacques Pastor.