Dolceacqua ospita per il sesto anno consecutivo il ‘Riviera Electric Challenge’ (Foto)

Per il sesto anno consecutivo, Dolceacqua ha ospitato una tappa del Riviera Electric Challenge, l’attesa ed originale manifestazione che vede sfidarsi, lungo un percorso tra Francia, Italia e Principato di Monaco, automobili di enti pubblici, di aziende e di privati, tutte rigorosamente elettriche.

L’evento è organizzato dal Comune di Cagnes-sur-Mer, assieme al Principato di Monaco, rappresentato da Bernard Fautrier, Ministro Plenipotenziario consigliere speciale di SAS il Principe Alberto II per l’ambiente e presidente di ‘Ever’, con la collaborazione del comune di Dolceacqua.

Partiti da Cagnes Sur Mer la mattina del 13 settembre, i 27 equipaggi e gli organizzatori sono giunti nel tardo pomeriggio nel borgo dei Doria, dove hanno pernottato e cenato per poi ripartire l’indomani mattina.

“Sono molto orgoglioso - ” dichiara Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua - che anche quest’anno la tappa nel nostro paese sia stata riconfermata. Il REC è un importante mezzo per la promozione del nostro territorio, dal momento che l’80% degli equipaggi è francese. Ci tengo a sottolineare che partecipanti e staff (in tutto un centinaio di persone) hanno pernottato e cenato qui ed usufruito dei bar di Dolceacqua, generando comunque un importante giro d’affari per le nostre attività. Inoltre, con l’occasione del rally, i concorrenti scoprono le bellezze di questa zona per poi farvi ritorno con la famiglia e gli amici”.

Il Comune di Dolceacqua, oltre ad aver ospitato il Riviera Electric Challenge, vi ha anche preso parte con l’equipaggio tutto al femminile composto dalle consigliere Luana Mauro e Beatrice Orrigo, che hanno concluso la gara con un ottimo sesto posto in classifica generale e il quarto posto nelle prove speciali. Buon piazzamento anche per l’equipaggio dell’Associazione Paesi Bandiera Arancione, di cui Dolceacqua ha la presidenza, piazzatosi al nono posto.

Il miglior risultato tra i concorrenti italiani è stato ottenuto dal Comune di Bajardo, a cui vanno i nostri complimenti, giunto sul secondo gradino del podio e premiato da S.A.S. il Principe Alberto II in persona nella splendida cornice della Place du Palais di Monaco.