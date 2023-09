Ceriana: nuova cena dell’associazione ‘Martini Humanitaire’, raccolti 1.200 euro per i bambini in Guinea (Foto)

Un altro grandissimo successo, ieri sera a Ceriana per una nuova cena di beneficenza dell'Association Martini Humanitaire, per sostenere la scolarizzazione dei bambini di Mme Marie, fondatrice dell’orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, in Repubblica di Guinea.

Daniele Martini ha accolto a casa sua (insieme ai volontari che lo aiutano) circa 60 persone. E’ stata una incentrata sulla ‘Chianina’, la leggendaria bistecca alla fiorentina, che è stata comunque accompagnata da salumi, la storica ‘sousisa’ di Ceriana e altre leccornie. Questa volta martini ha accolto i suoi ospiti a casa ma la beneficienza non è mancata.

Alla fine della serata sono stati raccolti, al netto delle spese, ben 1.220 euro, che vanno a sommarsi ai 2.200 della cena di giugno. “Siamo vicini – ci ha detto Daniele Martini, stanco ma felice alla fine della serata – alla cifra che ci servirà (circa 4.500 euro) per poter far frequentare per un anno la scuola a circa 40 bambini dell’orfanotrofio. Un risultato straordinario”.

Al termine della cena Martini ha raccontato la vita in Guinea: “I bambini – ha detto – vengono considerati pronti al lavoro fin da piccoli dai genitori, che preferiscono non mandarli al scuola. Con questo progetto stiamo aiutando tanti piccoli a crearsi un futuro. La vita laggiù è difficile e tutti noi possiamo dare una piccola mano a chi sta peggio”.