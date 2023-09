Badalucco: inaugurato questa mattina il 51° Festival dello Stoccafisso, paese invaso dai visitatori (Foto e Video)

Migliaia di persone stanno invadendo Badalucco, piccolo centro della Valle Argentina, che oggi è in festa per la 51a edizione (o 50 +1 come l’hanno battezzata) del Festival dello Stoccafisso.

Alle 11, alla presenza del Sindaco Matteo Orengo, del collega di Montalto Mariano Bianchi e degli ospiti dalla Norvegia, è stato tagliato simbolicamente il nastro per dare il via alla kermesse e, soprattutto, alla distribuzione dello stoccafisso proveniente direttamente dai produttori norvegesi con cui Badalucco ha una profonda amicizia.

Sono stati preparati circa 6 quintali di stoccafisso alla badalucchese distribuiti in tre punti del paese: piazza Marconi; piazza Umberto Eco (Sarà allestito anche un street food corner con Umami Restaurant e Birrificio Nadir); piazza Gaetano Rodi.

La grande novità di quest'anno è sicuramente la location che accompagna la manifestazione: “Riusciamo a restituire al Festival dello Stoccafisso una piazza nuova - sottolinea Matteo Orengo, sindaco di Badalucco – visto che l'anno scorso i lavori erano ancora in corso ed è vero c'è ancora molto da fare e questa apertura sarà proprio un primo passo o se vogliamo un 'più uno' verso il completamento dell'opera. Per come abbiamo sempre immaginato, il nostro amato Festival, deve essere anche promotore di immagine per Badalucco e non solo legato ai giorni dell'evento”.

Per tutta la giornata sarà attivo il servizio gratuito con tre bus navetta. Si può arrivare a Badalucco partendo dalla stazione ferroviaria di Taggia e farvi ritorno quando si vuole. Inoltre è operativo un terzo mezzo che fa la spola tra i confini del paese (Oxentina e Montalto), pensato per chi vuole muoversi comunque con la propria auto.

In piazza Duomo c’è anche il mercatino di prodotti artigianali, cosiì come al campo sportivo con i gonfiabili per i bambini. Nella Art Gallery (vicino al Comune) è possibile visitare "The Emotions immersive experience of Narciso" di Christian Di Fraia. Alle 17, da piazza Duomo, visita guidata gratuita alla scoperta di Badalucco insieme a Raffaella Asdente. Dalle 14.30 le piazze si animeranno con proposte differenti: in piazza Umberto Eco sarà presente il Berben Duo; in piazza Gaetano Rodi ci sarà Fabio Casanova; in piazza Duomo, il duo Pan e Pumata.

Nel pomeriggio il dj set con Aka Tex, intervallato con lo spettacolo di burlesque Show Girls a cura di Ad Astra Event. Dalle 18 si prosegue con la serata danzante insieme all'orchestra spettacolo di Luca Canali e infine alle 23.30 appuntamento musicale a cura di Nicholas Deplano, in arte Feet Dj.