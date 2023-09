Maltempo sulla nostra provincia: domani nuovo stato di allerta 'giallo' per temporali

Dopo quello di ieri, un nuovo passaggio perturbato sul Nord Italia potrebbe portare ancora condizioni di spiccata instabilità sulla Liguria, nella giornata di domani.

Tra la mattina e il primo pomeriggio, infatti, si attende una fase pre-frontale in cui la convergenza dei venti può attivare temporali forti o organizzati, più probabili sul settore centrale della regione. Dalla seconda parte della giornata, è previsto un peggioramento dello scenario con piogge più diffuse sul Centro-Levante. L’Arpal ha quindi emesso una allerta gialla per temporali.

Lo scenario è ancora molto incerto e necessiterà di essere seguito e aggiornato con l’avvicinarsi della perturbazione. Sotto le previsioni.

OGGI: nel pomeriggio rinforzo dei venti da est, nordest fino a localmente forti sulla costa della nostra provincia, in particolare sui capi esposti. Dal pomeriggio mare localmente molto mosso sulla costa più occidentale sempre nell’imperiese.

DOMANI: l'approssimarsi di un'onda depressionaria determina un afflusso di aria molto umida sulla regione associata a condizioni di spiccata instabilità favorendo precipitazioni sparse sul Ponente, più diffuse sul Centro-Levante con cumulate areali significative su BC e probabili temporali fino a forti o organizzati tra mattinata e pomeriggio. Dal pomeriggio deciso rinforzo dei venti da sud, sudovest fino a forti su A e rilievi di BCDE. Dal tardo pomeriggio aumento del moto ondoso fino a mare molto mosso per onda di libeccio su A.

MARTEDI’: fino al primo mattino residue precipitazioni sul Levante con possibili rovesci o temporali d'intensità al più moderata. Nelle prime ore della notte venti da sud, sudovest fino a localmente forti sulla costa di A e sui rilievi di B, C ed E. Dalle prime ore della notte mare molto mosso per onda di libeccio sulla costa orientale di B e su C, in calo a mosso già dal pomeriggio.