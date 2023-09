Speciale Weekend: Expo Alpi del Mare, Soleá, festival dello Stoccafisso, Cosplay, ecco cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Metà settembre e un meteo non del tutto promettente ma sono ancora molti gli appuntamenti proposti in provincia di Imperia che variano da quelli enogastronomici, culturali e musicali. Ecco i nostri suggerimenti per questo fine settimana.



Prosegue oggi e domani a Sanremo l’edizione 2023 di ‘Soleá’, festival dedicato a Italo Calvino nel centenario della nascita, con la proposta di spettacoli dal vivo, visite e incontri alla scoperta dei luoghi che fanno parte del vissuto e dell’immaginario dello scrittore cresciuto a Sanremo.

Oggi la rassegna sarà ospitata nel Giardino di Villa Terralba, luogo di ispirazione de ‘Il barone rampante’ e ‘Il visconte dimezzato’. A partire dalle 15 è programma una visita guidata al bellissimo parco (organizzata in più turni) a cura del flower designer David Zonta e un incontro con la giornalista e scrittrice Laura Guglielmi, profonda conoscitrice del rapporto fra Calvino e il suo paesaggio d’origine. A impreziosire il pomeriggio, la musica eseguita dal vivo da Sergio Caputo (violino) e Fabrizio Vinciguerra (chitarra).

Giornalista e scrittrice, Laura Guglielmi (che ritroveremo oggi alle 17 al Forte di Santa Tecla ospite della rassegna ‘BiblioTecla, Libri al Forte’) per prima ha mappato i luoghi letterari di Italo Calvino: un’indagine che ha dato vita alla mostra fotografica ‘Dal fondo dell’opaco io scrivo’; a giugno 2023 ha pubblicato ‘Italo Calvino e Sanremo. Alla ricerca di una città scomparsa’.

Protagonista assoluta della serata di sabato è La Pigna, il quartiere antico di Sanremo, con il suo labirinto di carruggi, archi e case addossate, dove Calvino ambientò il suo romanzo d’esordio ‘Il sentiero dei nidi di ragno’. Alle 19.15, alla Chiesa di Santa Brigida, va in scena, in anteprima assoluta, ‘Si dorme come cani’, dialogo fra narrazione e musica scritto e interpretato da Zibba, cantautore fra i più originali della scena contemporanea italiana. Chiude la serata odierna, alle 21, nello Spazio Shanti di Via Romolo Moreno, ‘Il sentiero dei nidi di ragno – Un percorso di parole e musica per Italo Calvino’, una coproduzione Teatro de ‘Gli Incamminati’ e Nidodiragno’. Sulla scena, a dare voce alle parole del romanzo e alle riflessioni di Calvino sulla sua stessa opera, sono Stefano Annoni (voce recitante) e Katerina Haidukova (fisarmonica).

Gli appuntamenti di Soleá proseguono fino a domani alla Chiesa di Santa Brigida, nel quartiere La Pigna, e all’ex Stazione Sperimentale di Floricoltura di Corso degli Inglesi.

Domani si andrà alla scoperta di un luogo non a tutti noto ma di grandissimo fascino: il Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo CREA OF. Qui, alle 14.30, ha luogo la visita a Villa Bel Respiro e agli splendidi spazi del Centro. All’interno sono mirabilmente conservati gli arredi degli uffici che furono abitati da Mario Calvino ed Eva Mameli. Alle 16 è invece la volta di ‘Un pomeriggio, Libereso – Eva, Mario e Italo Calvino nei giardini del mondo’, incontro con il regista Roberto Giannarelli e il drammaturgo Simone Dini Gandini: un’inedita conversazione che anticipa l’omonimo spettacolo (in debutto a marzo 2024 al Teatro Nazionale di Genova) per raccontare la giovinezza e la formazione di Calvino attraverso il punto di vista dell’indimenticato Libereso Guglielmi (1925-2016), per anni giardiniere della Stazione Sperimentale. Nel corso del pomeriggio sarà proiettato, in loop, il documentario di Roberto Giannarelli ‘L'isola di Calvino’.

A chiudere la giornata e l’edizione 2023 di Soleá, alla Chiesa di Santa Brigida, con inizio alle 21 è ancora un’anteprima assoluta. Si tratta di ‘Cosmiconcerto – Elaborazioni musicali intorno alle Cosmicomiche’, inedito omaggio alla raccolta di racconti visionari di Calvino.



Rimanendo in tema di cultura vi segnaliamo la prima edizione della Biennale Artexpo visitabile oggi e domani nelle sale espositive del Teatro Ariston di Sanremo. La manifestazione comprende varie sezioni dedicate ad alcuni temi, come il paesaggio e la figura, interpretati attraverso tecniche come la scultura, l’acquerello, la fotografia, la video-art e stili diversi, in un arco espressivo che va dal figurativo all’informale, in piena libertà creativa. L’evento di caratura internazionale vede la presenza di artisti provenienti da ogni parte del mondo, oltre 40 infatti i paesi rappresentati.



Ci spostiamo a Imperia per segnalarvi la Festa di San Maurizio iniziata ieri e che si concluderà domani, domenica 17 settembre. L’evento si articolerà nelle vie centrali (Via Cascione e Via XX Settembre) con l'organizzazione dell’Expo Alpi del Mare, mostra mercato dedicata ai produttori locali e alle specialità sia liguri che piemontesi, artigianato creativo e artistico ispirato alla bellezza della costa ligure.

Durante questi due giorni all’Expo si potranno gustare varie leccornie: dal gelato ai fichi di Moglio, all'aroma di begonia, ai petali di rosa e al pistacchio di Bronte della gelateria artigianale Alassina Perleco. Dal principato di Seborga le essenze di lavanda e i raffinati mieli aromatizzati. In Piazza Roma arriva il truck tutto green e artigianale ‘Vadoal Massimo’ con preparati di ottima qualità, carni certificate dai gusti delicati ed aromatizzati, un vero inno alla gioia per il palato per grandi e piccoli.

Per l'intera durata della manifestazione, in via Cascione si terrà la Mostra dei trottolai di Roccavignale una inedita esposizione di trottole esclusivamente eseguite artigianalmente. Oggi alle 21 nella Basilica di San Maurizio si terrà il concerto classico a cura della Open Orchestra diretta da Marco Reghezza. L'evento si chiuderà domani con esibizioni di musica e danza in centro città e con l'immancabile trucca bimbi.



Fra oggi e domani torna l’immancabile appuntamento settembrino con la 51ª edizione del Festival dello Stoccafisso di Badalucco. Viene confermata la formula su due giorni che vedrà alla domenica la distribuzione dello stoccafisso proveniente direttamente dai produttori norvegesi con cui badalucco ha una profonda amicizia. Circa 6 quintali di stoccafisso alla badalucchese saranno distribuiti esclusivamente domenica, in tre punti del paese: piazza Marconi; piazza Umberto Eco (sarà allestito anche un street food corner con Umami Restaurant e Birrificio Nadir); piazza Gaetano Rodi. In ognuno dei tre spazi saranno presenti anche gruppi musicali.

Alle 21, in piazza Marconi invece, prenderà il via la serata musicale con ‘Divina Show’, uno spettacolo a 360 gradi che porterà il pubblico in un viaggio tra le hit disco degli anni '70. Domani si entrerà nel vivo con la degustazione dello stoccafisso. Alle 10.30 il paese sarà attraversato dalle note della Banda Musicale Santa Cecilia. Alle 11, in programma il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità locali e di un rappresentante della Reale Ambasciata Norvegese. Subito dopo prenderà il via la distribuzione dello stoccafisso. Per tutta la giornata sarà attivo il servizio gratuito con tre bus navetta. Le persone potranno arrivare a Badalucco partendo dalla stazione ferroviaria di Taggia e farvi ritorno quando vorranno. Inoltre sarà operativo un terzo mezzo che farà la spola tra i confini del paese (Oxentina e Montalto), pensato per chi vuole muoversi comunque con la propria auto.

In piazza Duomo per tutta la giornata di domenica sarà presente il mercatino di prodotti artigianali, così come al Campo Sportivo ci saranno i gonfiabili per i bambini. Alle 17, da piazza Duomo, visita guidata gratuita alla scoperta di Badalucco insieme a Raffaella Asdente. Per quanto riguarda la musica, domenica, dalle 14.30 le piazze si animeranno con proposte differenti: in piazza Umberto Eco sarà presente il Berben Duo; in piazza Gaetano Rodi ci sarà Fabio Casanova; in piazza Duomo, il duo Pan e Pumata’. Piazza Marconi come da tradizione sarà il palcoscenico principale dell'intrattenimento pomeridiano. Si partirà con il dj set con Aka Tex, intervallato con lo spettacolo di burlesque ‘Show Girls’. Dalle 18 si prosegue con la serata danzante insieme all'orchestra spettacolo di Luca Canali e infine alle 23.30 appuntamento musicale a cura di Nicholas Deplano, in arte Feet Dj.



Nel parco di Villa Ormond a Sanremo, presso il Floriseum (museo del fiore), da quattro anni si svolge il ‘Floriseum in comics’, evento dedicato al fumetto, al cosplay e al k-pop. L'appuntamento con l'edizione 2023 di Floriseum in Comics è per domani, domenica 17 settembre dalle 15.30 alle 20. Si potranno trovare magnifici giochi di ruolo dal vivo a cura di Echi di Lyguris, una piccola associazione LARP che vi farà immergere nel mondo medievale/fantasy con trame da mozzare il fiato, e sfide per guerrieri di ogni rango. Contest cosplay e di disegno per dare l’opportunità a tutti i giovani talenti di esprimersi con la propria arte, mostrando le grandi abilità nell’interpretare il loro personaggio preferito, e nel disegnare come un vero mangaka. Il ‘Maid cafè’, famosissimo in Giappone, quest’anno sarà anche al Floriseum in comics ed il tema sarà: ‘Genshin impact’. Protagonisti tantissimi dolcetti fatti in casa, bubble tea e la proiezione in esclusiva di un film a sorpresa tra tanti nuovi titoli. L’area kpop, dedicata a questo genere musicale che ormai ha spopolato in tutto il mondo. E per finire, l’aperitivo a tema con cocktail analcolici e alcolici ispirati a Pokemon leggendari.



Chiudiamo segnalandovi un evento dedicato interamente ai più piccoli e alle loro famiglie: domani alla pista d'atletica di Sanremo torna l'appuntamento con la ‘Baby Maratona’ rivolta ai piccoli atleti nati negli anni dal 2012 al 2020. Il programma prevede: dalle 8.30 alle 9.30, ritrovo e iscrizioni; alle 10, inizio manifestazione. Sono previste anche la 'Maratonina delle Mamme' (19ª edizione) e la 'Maratonina dei Papà' (21ª edizione). Così come il premio alla scuola con maggior numero di iscritti. Per informazioni sulla 'Baby Maratona' si può contattare i seguenti numeri di telefono: 0184 580410 oppure 338 6592058.



Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

