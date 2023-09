Anche le imbarcazioni sanremese di 'Sloop 'Turnasi' hanno partecipato alle Vele d'Epoca di Imperia

Anche quest’anno lo Sloop “Turnasi” dello Yacht Club Sanremo, e che fa parte delle imbarcazioni che collaborano con “STA-ITALIA”, ha attivamente presenziato alle regate delle “Vele d’Epoca di Porto Maurizio” dal 6 al 10 Settembre.

L’armatore, Gianni Manuguerra, informa che sono stati numerosi i Consoli del Mare di Sanremo presenti ed attivi agli eventi. Gian Battista Borea d’Olmo, con il suo storico veliero “Vistona”, Giuseppe (Beppe) Zaoli e Gina Zaoli con il mitico Sloop “Resolute Salmon”, l’Ammiraglio Giuseppe Bonelli con Giovanni Manuguerra sullo Sloop “Turnasi”.

Alla prima giornata, molto ventosa, sono seguite giornate di venti moderati, deboli, mentre la domenica non si sono svolte regate per assenza di vento. I numerosi ospiti dello Sloop Turnasi hanno potuto seguire la flotta dei partecipanti in regata e godere della antica eleganza di velieri nel vento.