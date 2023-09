Ventimiglia: oggi pomeriggio in via Aprosio il collettivo 'Fridays for Future' per clima e giustizia sociale

Iniziativa di ‘Fridays for Future’, oggi pomeriggio in via Aprosio a Ventimiglia, per un'azione per il clima e la giustizia sociale.

Quella odierna è una data scelta a livello internazionale per un'azione collettiva di resistenza: “A livello nazionale – dicono dal collettivo - si è scelto di indagare nuovi linguaggi per muoversi nella narrazione della crisi climatica e sociale, una narrazione in positivo, un seminare utopie. La crisi climatica è una crisi dell'immaginazione, e saremo in piazza proprio per provare a immaginare collettivamente un futuro dove i combustibili fossili hanno lasciato lo spazio alle fonti alternative”.

L’appuntamento è per le 15:30, dopo un tratto in bus da Bordighera, con delle piante per riportare nel contesto urbano l'elemento naturale, una riconquista dello spazio cittadino. “Con qualche intervento – terminano i promotori - uno scambio di idee e un esserci come atto fisico di resistenza, proveremo a immaginare il mondo come lo vorremmo, per far sì che una volta immaginato possa diventare realtà”.