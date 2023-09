Sanremo: il Forte di Santa Tecla apre le porte alle scuole con l'open day

Mercoledì 20 settembre open day dedicato alle scuole al Forte di Santa Tecla.

La Direzione Regionale Musei della Liguria ha organizzato una giornata riservata agli insegnanti e agli operatori educativi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio.

Nel corso dell’evento sarà presentata l’offerta formativa dei Servizi Educativi gestiti dalla Direzione Regionale Musei che si terranno presso il Forte di Santa Tecla, il Museo Preistorico e zona archeologica dei Balzi Rossi e l’Area Archeologica di Nervia (città romana di Albintimilium).

La giornata sarà arricchita dalla presenza di stand dove i musei civici, biblioteche, associazioni e partner culturali della provincia illustreranno attività e laboratori dedicati alle scuole.



Nel dettaglio saranno presenti: il Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi, i Giardini Hanbury e la Biblioteca Aprosiana (Ventimiglia), il Museo Clarence Bicknell (Bordighera), il Museo Civico di Sanremo, il SEM di Riva Ligure, il Museo del Relitto Romano di Santo Stefano al mare, il Museo Civico di Triora, la Rete dei Musei di Imperia (Museo Navale e Planetario, Villa Grock - Museo del Clown, Villa Faravelli - Museo Arte Contemporanea Imperia) ed infine il Museo Civico del Lucus Bormani (Diano Marina) e Coop Liguria con il progetto Saperecoop.

“La scuola è sempre stata un’interlocutrice preferenziale per la Direzione Regionale Musei e siamo pertanto alla continua ricerca di strumenti per connettere e far incontrare offerta educativa museale e mondo scolastico - sottolinea il Direttore Regionale, Alessandra Guerrini - l'obiettivo, ambizioso, è quello di presentare a docenti e personale, coinvolto nell’educazione dei bambini e dei giovani della provincia, un quadro ampio e completo dell'intera offerta formativa presente in tutti i musei territoriali, non solo in quelli gestiti direttamente da noi, creando al contempo una rete tra la nostra istituzione ed istituzioni consimili”.

“Si tratta di un incontro importante che ha l'intento di rafforzare il legame che i musei devono avere fra loro e con le istituzioni scolastiche sul territorio, al fine di costruire insieme dei percorsi di crescita e di sviluppo condivisi per i visitatori di domani” aggiunge la coordinatrice dei Servizi Educativi della Direzione Regionale Musei, Valentina Fiore.

L’open day inizierà alle 10 con i saluti dei partecipanti e terminerà con un brindisi finale alle ore 18 per celebrare l’inizio del nuovo anno scolastico.

Ingresso libero, senza prenotazione, per i docenti.

Per info: drm-lig.servizieducativi@cultura.gov.it