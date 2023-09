Il ritorno in Italia di Nicola Malnato passa da Sanremo: nella Pigna arriva 'Rotte"

Dal 21 settembre al 1° Ottobre, l’ex chiesa di Santa Brigida nella Pigna di Sanremo, ospiterà la mostra ‘Rotte, Frammenti di Sogni”, di Nicola Malnato. L’artista ritorna in Italia scegliendo il luogo dove l’ispirazione ha avuto inizio. Il viaggio di Malnato l’ha portato per un paio di anni a produrre e prendere residenza artistica alle Mauritius, oltre a una ricerca in Sud America, una personale a Marsiglia, France.



La mostra nel centro storico arriva in collaborazione con l‘associazione ‘Pigna Mon Amour”,che da anni promuove sia l’arte che gli scambi culturali, incoraggiando la partecipazione attiva sia degli abitanti del quartiere Pigna che dei turisti. Delle sue sculture, Malnato dice che sono fratture della realtà, capaci di esplorare la moltitudine dei possibili percorsi, le scelte, gli incroci e la mutevole percezione di comodità, appartenenza e disagio rivelando l'illusorietà delle nostre decisioni.



“Attraverso l'uso creativo del tempo come materiale artistico e una varietà di elementi, come cemento, resina, muschio, zucchero, fimo e pigmenti, - spiegano gli organizzatori della mostra - Malnato crea un' esperienza articolata esplorativa in questi frammenti di sogni in qualche modo costretti nella materia in lento e costante mutamento. Ci immergiamo in sensazioni complesse, esplorando la condizione umana nel conflitto tra il bisogno di sicurezza e il desiderio di libertà. Rotte ci porta a immedesimarci, riconoscere i nostri percorsi personali e a riflettere sull'imprevedibilità dei percorsi stessi, rendendo evidente quanto poco la nostra razionalità possa comprendere il loro andamento”.



In aggiunta all'esposizione, Malnato creerà un’opera site-specific per coinvolgere il pubblico che rimarrà nel luogo. Durante le settimane della mostra sono previsti diversi eventi esperienziali che vedranno la partecipazione di altri artisti performativi.



“Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico di tutte le età. La mostra potrà visitarsi tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00 e nei fine settimana dalle 12 alle 20 - ricordano gli organizzatori - Per ulteriori informazioni e per consultare il calendario completo degli eventi, vi invitiamo a seguirci su instagram, all’account @malnato”.