Aumentano i casi di covid e tornano a farsi vedere i ‘no vax’. Questa mattina se la sono presa con i tamponi distribuendo volantini fuori dall’ospedale di Sanremo per circa una trentina di minuti.

I presenti sono stati in un primo momento avvicinati dal poliziotto presente di guardia in ospedale, per poi essere identificati dalla Digos. Si tratta in totale di quattro persone di Sanremo.