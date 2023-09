Ventimiglia: sono 70 per ora i profughi alla Caritas, annunciato un massiccio arrivo nei prossimi giorni

Cresce la preoccupazione a Ventimiglia per il paventato aumento dell’arrivo di migranti in città, dopo gli sbarchi avvenuti negli ultimi tempi a Lampedusa.

Oggi la situazione è ancora molto tranquilla, visto che sono circa 70 gli arrivi di questa mattina al centro Caritas di San Secondo ma potrebbero aumentare nel corso delle prossime ore.

Come anticipato ieri nell’intervista al Sindaco Flavio Di Muro, arrivano voci sul possibile arrivo di oltre 1.000 profughi che, usciti da Lampedusa, stanno risalendo l’Italia per poter raggiungere i luoghi di confine nel tentativo di espatriare verso il Nord Europa.

Questa mattina i nuovi arrivati hanno chiesto aiuto logistico alla Caritas, per poter avere un po’ d’acqua e cibo ma anche per poter fare una doccia. Ora rimane da capire se i molti migranti approdati in Italia nelle ultime ore decideranno di passare il confine a Ventimiglia o se cercheranno altri luoghi.