È morto Franco Migliacci, fu autore di “Nel blu dipinto di blu” al Festival 1958

Il mondo della musica piange Franco Migliacci. A 92 anni si è spento l'autore di “Nel blu dipinto di blu”, uno di brani italiani più famosi nel mondo, partito dalla vittoria al Festival di Sanremo del 1958 con la storica esibizione di Domenico Modugno a braccia aperte.

Conosciuta anche come “Volare”, viene cantata ancora oggi in ogni angolo del pianeta come emblema della canzone italiana. Il Comune di Sanremo omaggiò la canzone nel 2020 installando il testo in versione luminarie su via Matteotti.