Sanremo: inaugurata alla 'Piazzetta dei Diritti' della Cgil la nuova 'Panchina Arcobaleno' (Foto e Video)

E’ stata inaugurata questa mattina, nella ‘Piazzetta dei Diritti’ nella sede della Cgil in via Pallavicino 13 a Sanremo, la nuova Panchina Arcobaleno.

La Camera del lavoro di Imperia, da sempre in prima fila nelle battaglie contro le discriminazioni, per i diritti civili, l’uguaglianza e la libertà delle persone, insieme a Mia Arcigay di Imperia ha voluto rendere ancora più accogliente la piazzetta.

“Un segnale visivo chiaro e nello stesso tempo gioioso – sottolineano i promotori - per la costruzione di una società culturalmente libera da ogni pregiudizio e contro la solitudine provocata e la marginalizzazione. È sempre più necessario proseguire nell’impegno, sul terreno culturale e su quello politico, perché si faccia in fretta quanto ancora non è stato fatto, in primo luogo per contrastare il fenomeno della violenza omofoba, come chiede da tempo il movimento Lgbtq+”.

“La panchina – terminano - sarà un simbolo di accoglienza, contro ogni forma di discriminazione e di violenza”.