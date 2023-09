Il Prefetto della provincia Romeo riceve il Comandante della Capitaneria di Porto

Il Prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo ha ricevuto questa mattina, presso il Palazzo del Governo, il Capo del Circondario Marittimo e del Porto di Imperia Capitano di Fregata (CP) Marco Prantner insediatosi lo scorso 1° settembre presso la sede della Capitaneria di questa provincia.

"Nel corso dell'incontro - si spiege nel comunicato -, svoltosi in un clima di viva cordialità e spirito di collaborazione, il Prefetto Romeo ha accolto la piena disponibilità del Comandante della Capitaneria di Porto a rafforzare il rapporto istituzionale già in essere, anche attraverso iniziative di ulteriore vicinanza della Capitaneria di Porto alla cittadinanza di Imperia e provincia. In tale quadro, il Prefetto ha formulato gli auguri di buon lavoro al Comandante Marco Prantner, rinnovando il più ampio apprezzamento per il lodevole lavoro svolto dalle Capitanerie di Porto a servizio della collettività e delle istituzioni".