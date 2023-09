Imperia: al via la seconda edizione della Scuola estiva di Filosofia ed economia

Ad Imperia, nella sede della Camera di Commercio Riviere di Liguria, domani e venerdì è in programma la seconda edizione della Scuola estiva “Filosofia ed economia”, iniziativa organizzata dal Dipartimento di Economia e dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova, insieme alla Camera di Commercio Riviere di Liguria e con il sostegno della Scuola di Scienze sociali dell’Ateneo genovese.

“La Scuola approfondisce quest’anno il tema delle disuguaglianze, con un approccio interdisciplinare che abbraccia aspetti etici, economici ed aziendali puntando a fornire elementi per lo sviluppo della riflessione su un argomento di forte spessore teorico e di significativa rilevanza sociale ed educativa”, spiega Franco Manti, professore del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Ateneo genovese. “L’economia – sottolinea Manti - spesso viene presentata come una scienza di numeri, che ci parla di crisi e situazioni difficili. Non è così. Una visione filosofica dell’economia ci apre visuali diverse e ci propone la possibilità di ragionare su una economia alternativa. La Scuola estiva – conclude Manti - ha proprio l’obiettivo di riflettere sulle situazioni del nostro tempo insieme a studenti universitari, docenti delle scuole superiori e persone del mondo produttivo interessate ad approfondire temi di stretta attualità, in questo caso le disuguaglianze”.

“E’ con rinnovato orgoglio che il nostro Ente promuove la scuola estiva di Filosofia ed economia”, commenta il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi. “L’iniziativa – ricorda Lupi – è frutto della sinergia che da tempo ci lega in maniera operativa e concreta all’Università di Genova nell’ottica di rafforzare sempre di più l’integrazione tra Università e sistema imprese. Tengo a sottolineare che la cultura, per il mondo delle imprese, non è elemento accessorio bensì elemento che produce valore economico. Importante – conclude – è coniugarla in maniera costruttiva con le attese e le realtà del mercato”.

L’iniziativa è gratuita e si rivolge a docenti e studenti delle scuole secondarie superiori nonché a studenti universitari (per i quali sarà richiesto il riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei Dipartimenti di Economia e Scienze della Formazione) e a operatori economici.

Oltre al professor Manti, i relatori nella due giorni imperiese saranno Benedetta Giovanola dell’Università di Macerata; Mauro Migliavacca, Riccardo Spinelli e Teresina Torre dell’Università di Genova; Elena Granaglia dell’Università di Roma Tre e Ilaria Manti del Centro Studi Federcasse.