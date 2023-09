Sanremo: per gli impianti telefonia mobile in frazione Coldirodi, consultazione pubblica ad ottobre

Si svolgerà il 4 ottobre, alle 15, nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo (piano terra di Palazzo Bellevue, c.so Cavallotti, 59), la consultazione pubblica relativa alla coubicazione degli impianti di telefonia mobile in frazione Coldirodi, Strada Rotabile Capo Nero.

E’ stato infatti avviato il procedimento volto ad imporre la coubicazione degli impianti di telefonia mobile presenti in frazione Coldirodi, Strada Rotabile Capo Nero, snc (ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 259/2003 e dell'art. 12 del "Regolamento per la pianificazione degli impianti per stazioni di diffusione radiotelevisiva e telefonia pubblica"). Alla consultazione pubblica potranno partecipare tutte le parti interessate per esprimere i propri punti di vista (art. 50, co. 1, D.Lgs. 259/2003).

La popolazione interessata potrà intervenire, anche tramite un proprio rappresentante, formulando osservazioni in seno alla conferenza dei servizi entro il termine del 13/12/2023.



La documentazione relativa al procedimento è visibile sul sito web del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it ), nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Disposizioni Generali”, “Atti Generali”, “Regolamenti”, “Coubicazione impianti telefonia mobile in frazione Coldirodi”.

Cliccare sul seguente link.