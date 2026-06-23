Il Prefetto Giaccari incontra i presidenti della Croce Rossa di Bordighera e Ventimiglia per rafforzare la collaborazione sul territorio

Nella giornata odierna il Prefetto della provincia di Imperia, Antonio Giaccari, ha incontrato i presidenti dei Comitati della Croce Rossa Italiana di Bordighera e Ventimiglia, rispettivamente il dottor Vincenzo Palmero e il dottor Alfredo Tiberi, recentemente eletto alla guida del Comitato ventimigliese.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione e ha rappresentato un importante momento istituzionale finalizzato a consolidare i rapporti già esistenti e a sviluppare nuove sinergie a beneficio delle comunità locali.

Nel corso del confronto sono stati approfonditi diversi temi di interesse comune, con particolare attenzione alla promozione di iniziative condivise nei settori sanitario, sociale e della protezione civile.

Il Prefetto Giaccari ha espresso apprezzamento per la collaborazione e la disponibilità dimostrate dai presidenti dei due Comitati nell’attuazione delle nuove procedure introdotte dal Decreto Legge 12 giugno 2026, n. 100, in materia di migrazione e asilo.

Particolare rilievo è stato inoltre attribuito al contributo fornito dalla Croce Rossa Italiana nell’ambito della procedura prevista dal cosiddetto “Protocollo Screening Sanitario”, recentemente entrato in vigore. Un supporto che, come evidenziato dal Prefetto, sta favorendo una più efficace implementazione delle nuove disposizioni nel territorio del ponente ligure.

L’incontro si è concluso con il comune impegno a proseguire lungo il percorso di dialogo e collaborazione, rafforzando ulteriormente il rapporto tra le Istituzioni e la Croce Rossa Italiana a favore del territorio e delle comunità locali.