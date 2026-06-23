"Ficcalo nel cestino!", Vallecrosia al Mare aderisce alla raccolta di mozziconi di sigarette abbandonati in spiaggia (Foto)

"Ficcalo nel cestino!". Vallecrosia al Mare aderisce all'iniziativa di sensibilizzazione e di difesa del territorio proposta dall'associazione Lasciadire, in collaborazione con la Surfrider Foundation, domenica scorsa: una raccolta di mozziconi di sigarette abbandonati in spiaggia.

L’obiettivo della giornata era, infatti, duplice: ripulire il territorio e aumentare la consapevolezza dell'impatto ambientale che ha l'abbandono di mozziconi di sigaretta. Un solo mozzicone abbandonato nel terreno impiega circa due anni per degradarsi naturalmente, in mare dai due ai cinque anni. Degradandosi, inoltre, il mozzicone emana sostanze tossiche che inquinano la terra, i fiumi, i mari e tutti gli essere viventi, compreso l'uomo.

All'iniziativa ha aderito anche il Comune e l'associazione nazionale Marinai d'Italia di Vallecrosia al Mare. "Alla raccolta di mozziconi di sigarette sulle spiagge di Vallecrosia al Mare hanno partecipato cittadini e amministratori comunali" - fa sapere Flavio Ambrosino dell'associazione nazionale Marinai d'Italia sezione di Vallecrosia al Mare - "Il sindaco Fabio Perri, il vicesindaco Cristian Quesada e il consigliere comunale Gabriele Chiappori si sono prodigati in prima persona per sensibilizzare le persone a non abbandonare mozziconi e rifiuti sulle spiagge".