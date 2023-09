Rocchetta Nervina: domenica scorsa al 'Lago Bin' la consueta 'Champetre' degli Chevaliers de Provence (Foto)

Anche quest'anno, come ormai da tradizione, si è svolta la consueta ‘Champetre’ degli Chevaliers de Provence presso il ristorante ‘Lago Bin’ di Rocchetta Nervina. Oltre ottanta i partecipanti, domenica scorsa, tra Chevaliers e Dames provenienti da Monaco e dintorni e ovviamente da tutta la provincia di Imperia.

Il Grand Maitre Giorgio Cravaschino e tutto il Grand Conseil composto da Roberto Revello (Grand Chancellier), Massimo Corradino (Grand Connettabile), Ruggero Oberto (Grand Argentier), Elisabeth Prevot Houel Scuccimarra (Connettable Francia e Monaco) e Giuseppe Altina (Grand Chambellan), hanno dato il benvenuto ai commensali presenti.

Durante l'evento conviviale, il Grand Maitre Cravaschino ha ricordato ai soci i prossimi eventi dell'associazione, come il ‘Grand Chapitre d'Italie’ il 21 ottobre al Casinò Municipale di Sanremo e il 2 dicembre, invece, l'Assemblea e il rinnovo delle cariche presso l'Automobil Club di Monaco. Il Grand Maitre ha colto l'occasione per ringraziare tutti i soci per la costante crescita e partecipazione alle iniziative dell'associazione e per annunciare, per la prossima primavera 2024, un viaggio a Roma per uno speciale ‘Chapitre’.

Infine il pranzo ed il pomeriggio, come al solito, sono stati allietati dalla Dame d'Honneur e cantante Beatrice.