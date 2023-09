Per il primo giorno di scuola, la carica dei ‘duecento’ al Liceo ‘Aprosio’ di Ventimiglia

Al via il nuovo anno scolastico anche per il liceo “A. Aprosio” di Ventimiglia, che quest’anno riparte con un record di iscritti negli indirizzi del liceo classico, scientifico, linguistico e scienze umane. In totale sono 210 i “primini” che hanno scelto la scuola di via Don Bruno Corti, dopo l’esame di terza media.

Il suono della campanella delle 8 ha siglato ufficialmente l’inizio del nuovo anno scolastico, sempre all’insegna dell’entusiasmo, dello studio e della condivisione.

I ragazzi delle classi prime sono stati salutati negli spazi sportivi della scuola dal sindaco del Comune di Ventimiglia, Flavio Di Muro, dalla Dirigente dell’istituto Lara Paternieri, dal vice - sindaco con delega alla scuola Marco Agosta, dall’assessore all’Ambiente Milena Raco, dal corpo docenti, e dai collaboratori del dirigente Nanni Perotto e Andrea Bellan.