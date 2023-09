Sanremo: ripartono lunedì prossimo i laboratori di 'Bubbles - Family lab & english school'

Ripartono da Lunedì 18 settembre i laboratori di 'Bubbles - Family lab & english school', lo spazio dedicato ai bambini e alle loro famiglie. L’idea nasce dalla collaborazione tra @labambinologa Martina Prette, psicologa- psicoterapeuta infantile, e Federica Leuci, specializzata nell’insegnamento dell’inglese, decise a creare uno spazio innovativo per la nostra città, in cui offrire attività e laboratori dedicati alla socializzazione, empowerment personale e apprendimento creativo.

Tutti i giorni Federica e Martina, in collaborazione con esperti esterni, si alterneranno per offrire esperienze adatte ad ogni fascia d’età: per le mamme in gravidanza uno spazio in cui condividere emozioni, dubbi e domande legate alla futura nascita, per i neo-genitori una mattinata in cui favorire la relazione con i propri cuccioli attraverso attività pratiche come il massaggio infantile.

Per i bambini tante attività in piccoli gruppi per apprendere l’inglese in modo divertente grazie a giochi, libri, canzoni e percorsi creativi. Se senti che il gruppo non è ciò che fa per te Teacher Fede è inoltre disponibile su appuntamento per lezioni individuali di inglese (0-99 anni).