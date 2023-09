Ventimiglia: gara di pittura a tecnica libera aperta a tutti al Santuario di San Secondo

Sabato prossimo a Ventimiglia, presso il Santuario di San Secondo, si svolgerà una gara di pittura promossa dal comitato di San Secondo. "Dopo tanti anni, riprendiamo una simpatica tradizione che in passato aveva caratterizzato le manifestazioni estive nella nostra zona - spiega il presidente del comitato di San Secondo a Ventimiglia Pippo Russo -. Si tratta di una gara di pittura a tecnica libera aperta a tutti: volutamente non si è fissato un limite d'età, perché avremmo piacere di veder partecipare a questa simpatica prova di bravura pittorica sia grandi che piccini, anche se chiaramente questi ultimi saranno di sicuro i più numerosi!".

"La gara di pittura è intitolata al signor Carlo D'Allio, storico componente del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere negli anni ottanta e novanta, che tanto impegno aveva dedicato a questo particolare tipo di attività ricreativa per i ragazzi" - aggiunge - "Con questa gara si concludono le attività del Comitato nel piazzale e all'interno del Santuario di San Secondo: seguiranno poi due mostre di pittura, che però, per questioni logistiche, si terranno nel chiostro della centralissima chiesa di Sant'Agostino. Di queste due iniziative, che nei fine settimana del 22, 23 e 24 settembre e del 6, 7 e 8 ottobre parleremo però in un'altra circostanza!".