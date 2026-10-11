Sanremo, il lungomare si riempie di turisti per la Fiera di San Romolo: bancarelle e visitatori nel cuore della città (Foto)

Una domenica di festa, tra bancarelle, passeggiate e numerosi turisti arrivati in città per uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno matuziano. Sanremo celebra oggi, domenica 11 ottobre, la tradizionale Fiera di San Romolo, che fin dalle prime ore della mattinata anima il lungomare cittadino, richiamando visitatori e residenti in occasione delle celebrazioni dedicate al santo patrono.

La manifestazione, che si svolge tradizionalmente nella domenica precedente il 13 ottobre, quando la ricorrenza non coincide già con il giorno festivo, rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario cittadino. Un'occasione che, anno dopo anno, accompagna Sanremo verso la festa patronale e contribuisce a richiamare in città numerosi visitatori, anche dalle località vicine e dal resto del Ponente ligure.

Dalle 9 di questa mattina, via Adolfo Rava e il lungomare sono diventati il cuore della manifestazione, con bancarelle e stand dedicati a differenti tipologie di prodotti. Dall'abbigliamento agli articoli per la casa, passando per l'artigianato e le proposte commerciali, la fiera offre ai visitatori la possibilità di trascorrere alcune ore tra acquisti e passeggiate, in un contesto che unisce la dimensione commerciale a quella della tradizione popolare.

La presenza di turisti, insieme ai tanti sanremesi che ogni anno partecipano all'appuntamento, conferma il richiamo di una manifestazione capace di trasformare il lungomare in un punto d'incontro. Non soltanto un mercato all'aperto, dunque, ma anche un'occasione di socialità che accompagna uno dei momenti più significativi dell'anno per la comunità cittadina.

La Fiera di San Romolo costituisce infatti uno degli appuntamenti che fanno da cornice alle celebrazioni patronali, mantenendo viva una consuetudine che lega il commercio ambulante alla festa della città. La collocazione domenicale favorisce inoltre l'arrivo di visitatori che scelgono Sanremo per una giornata tra il mare, il centro e le bancarelle.

L'iniziativa rappresenta anche un'opportunità per il tessuto commerciale e turistico locale, grazie al movimento di persone che interessa il lungomare e le zone circostanti. Un flusso che contribuisce ad animare la città in un periodo dell'anno nel quale Sanremo continua a richiamare visitatori anche oltre la stagione estiva.

Tra le bancarelle e il passeggio domenicale, la città si avvicina così alla ricorrenza del 13 ottobre, giorno dedicato a San Romolo, rinnovando una tradizione che continua a rappresentare un momento di partecipazione collettiva e un'occasione per vivere il lungomare matuziano.