Pontedassio: a Villa Guardia torna dopo 20 anni la sagra della polenta e cinghiale

La piazza di Villa Guardia, frazione di Pontedassio, torna a essere protagonista venerdì 15 settembre dalle 19 con il Cinghial Party.

La trovata è del gruppo di ragazzi del paese che ha ricostituito la Proloco e ha ripreso la tradizione della sagra della polenta e cinghiale che non si faceva più dal 2003. Dopo vent’anni torna una festa molto attesa che è stata completamente rinnovata grazie alle idee e all’intraprendenza del nuovo direttivo della proloco. Ben due dj, El Coach e Mr Pink, animeranno la serata con una selezione musicale coinvolgente che farà ballare tutti. A soddisfare i palati ci penserà il re della serata: il cinghiale, che si potrà gustare sia con la polenta, che in umido. Naturalmente non può mancare la buona birra artigianale di Sassello che accompagnerà anche gli altri piatti proposti dalla cucina stellata.

“Fondamentale anche questa volta la collaborazione con la ProBestagno per l’organizzazione dell’evento - dice il direttivo della Proloco Villa Guardia, che aggiunge - vi aspettiamo numerosi per salutare l’estate e per inaugurare in allegria con gli studenti l’anno scolastico appena iniziato”.