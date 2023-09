Imperia: nel weekend la Festa di San Maurizio, arrivano le eccellenze tra gelato ai fichi di Moglio e mieli aromatici

La Festa di San Maurizio, quest'anno in continuità con il Raduno Internazionale delle Vele d'Epoca, riporterà al centro cittadino l'attenzione di turisti e residenti nell'ultimo scorcio d'estate.

L'evento popolare ormai consolidato negli anni, rappresenta un appuntamento imperdibile per tutte le fasce di età. I numerosi espositori che animeranno il centro storico nella tre giorni, interpreteranno lo spirutus loci del retroterra che ci appartiene dalle Alpi al Mare.

La festa patronale della città di Porto Maurizio si svolgerà nel prossimo fine settimana e si articolerà nelle vie centrali (via Cascione e via XX Settembre) con l'organizzazione della mostra mercato dedicata ai produttori locali e alle specialità sia liguri che piemontesi al fine di promuovere la territorialità con caratteristiche anche biologiche e con prodotti a Km zero, artigianato creativo e artistico ispirato alla bellezza della costa ligure. Sono coinvolti nell'operazione e in un grande progetto di comunicazione i bar e i ristoranti del centro storico con tutte le attività commerciali in un fine settimana ottimo per il ritorno alla normalità con l'apertura delle Scuole.

Sono previsti intrattenimenti musicali con il duo musicale ‘Undaduo’ e il gruppo ‘Family Band Four’ itineranti con musiche tradizionali. La manifestazione avrà a corollario esibizioni di danza a cura dell'Associazione ‘Old wild west’, esibizioni dell'ensemble lirico ‘Note di seta’ e di Panta Musica Ensemble in programma per venerdì 15 settembre. Per l'intera durata della manifestazione, in via Cascione si terrà la mostra dei trottolai di Roccavignale una inedita esposizione di trottole esclusivamente eseguite artigianalmente.

Sabato alle 21, alla Basilica di San Maurizio, si terrà il concerto classico a cura della Open Orchestra diretta da Marco Reghezza. L'evento si chiuderà domenica con esibizioni di musica e danza in centro città e con l'immancabile ‘Truccabimbi’.

In evidenza la varietà della vegetazione e la capacità di impresa che gli operatori hanno messo in campo con lo sviluppo di lavorazioni artigianali d'eccellenza. Sono coinvolti nella ‘tre giorni’ a Porto Maurizio la gelateria artigianale alassina Perleco con la proposta del gelato ai fichi di Moglio, all'aroma di begonia con varianti ai fiori di nasturzio, ai petali di rosa e al pistacchio di Bronte. Dal principato di Seborga le essenze di lavanda e i raffinati mieli aromatizzati frutto di esclusive lavorazioni artigianali.

Arriva in piazza Roma il truck tutto green e artigianale ‘Vado al Massimo’ con preparati di ottima qualità, carni certificate dai gusti delicati ed aromatizzati, un vero inno alla gioia per il palato per grandi e piccoli. Infine domenica il gusto intreccerà la ritmica delle ginnaste dell'associazione ‘Cerchio Magico’ in piazza Fratelli Serra.