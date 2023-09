‘La ronde nel cuore’: la magia del rally a Perinaldo, tavola rotonda venerdì nella Sala Consiliare del Comune

Fosse una favola, comincerebbe con il classico “c'era una volta”. Ma una favola non è e, soprattutto, della storia della “Ronde” del Rallye Sanremo ancora non è stato scritto l'ultimo capitolo. Pur se è da qualche tempo che una delle prove speciali più ricche di fascino del panorama mondiale non viene riproposta.

Sul come e perché un tratto che per una quarantina d'anni ha rappresentato una sorta di “esame di stato” per piloti e copiloti sia finito in stand-by se ne parlerà nella Tavola Rotonda dal titolo “La Ronde nel cuore” venerdì prossimo alle 16, nella Sala Consiliare di Perinaldo con ospiti illustri, da Silvio Maiga che la “Ronde” la percorse in gara anche con il mitico Sandro Munari, a Chicco Alberti, da Spartaco Fragomeni a Guido De Angeli, a Sergio Maiga, lui pure protagonista nell'abitacolo - con Amilcare Ballestrieri, scomparso di recente – nel 1976, quando l'anello Coldirodi-Perinaldo-Apricale-Bajardo-San Romolo fu proposto per la prima volta, e oggi apprezzatissimo Presidente dell'Automobile Club del Ponente Ligure, e al giornalista sportivo Guido Rancati, autore del libro “Uomini e rally”.

L'incontro sarà, ovviamente, l'occasione per parlare di auto e di corse di oggi e di ieri, di cosa erano, cosa sono e cosa saranno i rally, eredi naturali delle leggendarie corse su strada del passato. Appuntamento imperdibile, quindi, per ogni appassionato di quattro ruote, anche per la possibilità di interloquire con i relatori e gustare un inedito cortometraggio realizzato mixando abilmente le immagini più significative della “Ronde”.

Commenta il sindaco Francesco Guglielmi: “Il rally è una manifestazione tanto amata dai nostri borghi che diventavano protagonisti con i loro caratteristici tornanti che mettevano alla prova l’abilità dei piloti. La specialissima prova della ‘Ronde’ costituiva un grande avvenimento per Perinaldo, Apricale, Bajardo, Coldirodi e San Romolo, una grande attesa non solo per lo spettacolo, ma un valore aggiunto per le attività economiche di queste località. Questa tavola rotonda è un appuntamento atteso per ricordare i fasti della ‘Ronde’ con i piloti e le personalità protagonisti di quel mondo che tanto ci affascinava. Ringrazio tutti i partecipanti a questa iniziativa che siamo lieti di ospitare e da cui auspichiamo nascano concrete possibilità per riportare in calendario questo mitico percorso”.