Montalto Carpasio: incendio in località Binelle è di matrice dolosa, indagini in corso

È di natura dolosa l'incendio che dal primo pomeriggio è in atto sopra l’abitato di Montalto, in località Binelle, alle pendici del Monte Faudo. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri forestali di Badalucco per risalire a uno o più responsabili.





Nel frattempo procedono le operazioni di spegnimento. Sul posto stanno operando da terra le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile dell'Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea.

In azione anche due elicotteri che stanno facendo diversi lanci dall’alto. Al momento le fiamme non sono vicine alle case. Il rogo è piuttosto vasto e il terreno secco preoccupa per un possibile allargamento del fronte. Il fuoco si è avvicinato anche a Carpasio e Tavole, in una zona con molti 'casoni' di campagna e vicino ad un allevamento. Per fortuna al momento non si registrano persone ferite o intossicate.