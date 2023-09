Casette dell'acqua, il Comune di Taggia ci riprova: attivata seconda manifestazione d'interesse

Il Comune di Taggia prova a riattivare il servizio delle casette dell'acqua. I precedenti distributori di acqua pubblica, erano stati attivati nel 2014 e poi rimossi nel dicembre 2021, da allora sono buttati a terra, alla stregua di una discarica abusiva, all'interno delle ex Caserme Revelli. Nonostante questo aspetto i tentativi di interessamento, il Comune non è stato in grado di trovare operatori interessati al servizio.



Una precedente manifestazione di interesse, attivata esattamente un anno fa, era andata deserta. Il Comune ci riprova modificando la formula economica. Nel 2022, si proponeva la vendita al prezzo non superiore di € 0,15 per ogni litro. Nella manifestazione di interesse del 2023 (consultabile sull'albo pretorio LINK) si cambia con:

-acqua prezzo litro : naturale € 0,05-gassata € 0,075- leggermente gassata € 0,075;

-acqua prezzo litro 1/2 :naturale € 0,075-gassata € 0,10- leggermente gassata €

0,10 (se non possibile gestire due diversi tipi di erogazione, quindi bisognerà scegliere di concerto con l’ amministrazione comunale tra 1 l. e 1,5 l.).

La concessione dovrà riguardare almeno 3 punti di distribuzione e avrà durata di 5 anni. In più il Comune si rivolge ad operatori che abbiano un minimo di esperienza nel settore da almeno tre anni. I distributori saranno posizionati a Taggia, Levà e Arma, rispettivamente in via Lungo Argentina, via San Francesco e via Magellano.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2023.

"Attraverso l’avviso in questione, non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. - ricordano dal Comune - L’indagine avviata dall’Ufficio Patrimonio è finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per la concessione".