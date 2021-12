Casette dell'acqua smantellate a Taggia: la ditta fermata dal Covid, il Comune vorrebbe ripristinare il servizio con altre imprese

Un servizio che effettivamente in questi anni ha riscosso un certo successo nella popolazione, complice la qualità dell'acqua e il costo contenuto 5 centesimi al litro. Tanto che le casette dell'acqua sono state installate non solo a Taggia ma in numerosi altri comuni della provincia di Imperia come: Ospedaletti, Ventimiglia, Bordighera e Diano Marina, solo per citarne alcuni. Per tutte la sorte è stata la stessa, sono finite in disuso a causa della mancata manutenzione. Un problema legato alla pandemia da Covid e alla crisi economica. La ditta, Acquarete Srl, ha sospeso il servizio a febbraio 2020, a causa delle restrizioni imposte a livello nazionale.