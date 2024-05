Ventimiglia presenta il bando 'Dote sport': "Contributi alle famiglie per incentivare l'attività sportiva" (Foto e video)

Contributi per aiutare le famiglie in condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo sport. E' lo scopo del bando della Regione Liguria "Dote sport" illustrato ai cittadini e alle associazioni sportive, nel pomeriggio odierno presso l’aula consiliare del Comune, dal vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta e dall’assessore allo Sport Serena Calcopietro alla presenza dell’assessore Adriano Catalano, dei consiglieri comunali Gaetano Scullino e Alessandro Leuzzi, del consigliere regionale Mabel Riolfo e dell'assessore regionale Simona Ferro in collegamento da Genova.

"Oggi abbiamo deciso di presentare il bando 'Dote sport' perché al suo interno sono presenti dei finanziamenti anche per la disabilità. Il 10 per cento di questo bando è, infatti, finalizzato alle persone disabili" - illustra il vicesindaco e assessore al Commercio, alla Protezione Civile, ai Servizi sociali e socio-sanitari, alla Scuola e servizi scolastici e alle Politiche abitative Marco Agosta - "Il nostro obiettivo è quello di includere e non lasciare nessuno escluso".

Un contributo a fondo perduto a rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza delle attività sportive dei minori di età compresa fra i 5 e i 17 anni. "E' un contributo che viene elargito direttamente da Regione Liguria a tutte le famiglie con figli trai 5 e i 17 anni per andare a incentivare e promuovere lo sport abbattendo le barriere economiche" - fa sapere l'assessore al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura, allo Sport e alla Terra Serena Calcopietro - "Appena sono a venuta a conoscenza del bando 'Dote sport' abbiamo deciso di divulgare tutte le informazioni ai cittadini. E' un esempio di sinergia tra vari assessorati, Comune e Regione. La volontà e l'indirizzo politico della nostra Amministrazione è far rinascere lo sport".

Il contributo erogato alla famiglia è quantificato in relazione al valore del relativo Isee: fino ad un massimo di 400 euro per ogni figlio minorenne, in caso di Isee non superiore a 25mila euro e fino ad un massimo di 300 euro per ogni figlio minorenne, in caso di Isee compreso tra 25.000,01 e 35.000 euro. Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari residenti in Liguria con Isee nucleo familiare o Isee minorenne, non superiore a 35.000 euro con figli di età compresa fra i 5 e i 17 anni (fino al compimento della maggiore età) al momento della domanda. Nel caso di famiglie con più figli a carico, si potrà presentare una richiesta per ogni figlio, fino ad un massimo di due.

Le domande potranno essere presentate tutti i giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica e altri giorni festivi) dalle 8.30 alle 17.30 sino al 17 maggio. Le famiglie interessate possono presentare domanda di partecipazione redatta esclusivamente online, accedendo mediante SPID o Cier al sistema Bandi online dal sito web di Filse.