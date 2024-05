Salvare bambini sfruttati nelle piantagioni di coca in Colombia: ad Arma di Taggia apre un mercatino solidale (Foto)

Salvare i bambini sfruttati nelle piantagioni di coca in Colombia. E' l'obiettivo del mercatino solidale inaugurato venerdì scorso ad Arma di Taggia dall'associazione Oasi Angeli di Pace Ets. Alla cerimonia d'inaugurazione della nuova iniziativa di volontariato erano presenti il vescovo di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta, che ha benedetto il nuovo locale, il vicesindaco di Taggia Espedito Longobardi, i volontari dell'associazione e i cittadini.

Un nuovo spazio in cui poter trovare oggetti vari e il caffè solidale colombiano e, con un'offerta, aiutare la “Fundación Oasis de Amor y Paz Ong” in Colombia che si occupa di recuperare i minori sfruttati nelle piantagioni di coca o arruolati nei gruppi armati illegali come bambini soldato. "E' un posto bello, accogliente, di pace in cui si possono trovare diversi oggetti e il caffé solidale. Con un'offerta si potrà sostenere il progetto della Fundación Oasis de Amor y Paz in Colombia con il quale recuperiamo i bambini sfruttati nelle piantagioni di cotone o arruolati nei gruppi armati illegali come bambini soldato" - spiega don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia e presidente fondatore dell'associazione Oasi Angeli di Pace ETS - "L'idea è quella di riuscire a gestire il nuovo spazio con il volontariato. E' una bellissima iniziativa. In questo luogo faremo poi anche sensibilizzazione contro le droghe. Spiegheremo la tracciabilità della cocaina, della produzione e del consumo e la tragedia che c'è a monte di questo prodotto".

L’associazione Oasi Angeli di Pace ETS è un'organizzazione di volontariato di cooperazione internazionale nata a Sanremo nel 2008 nella parrocchia Santa Maria degli Angeli per far conoscere la tragedia della cocaina in Italia e in Europa e sostenere in Colombia i progetti della “Fundaciòn Oasis de Amor y Paz Ong”. "E' stata una bellissima ed emozionante giornata" - commenta don Rito - "Siamo contenti di questo nuovo spazio che da questa settimana sarà aperto 'a pieno regime'. Chi vorrà potrà entrare, guardare, fare un'offerta e chiedere informazioni. Con un piccolo gesto si potrà contribuire a fare grandi cose".