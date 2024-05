Sanremo 2025, Carlo Conti in pole position come conduttore, l'annuncio entro il 19 luglio

Sembra proprio che sarà Carlo Conti a raccogliere l'eredità di Amadeus come conduttore del Festival di Sanremo 2025. Un nome che col passare delle settimane ha preso sempre più piede e che nelle ultime ore troverebbe conferme anche da viale Mazzini. Dopo le edizioni condotte nel 2015, 2016 e 2017, Conti raggiungerebbe così Fabio Fazio, che di Festival ne ha condotti ben quattro.

L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare prima del 19 luglio, giornata in cui verranno presentati dalla Rai i palinsesti per la prossima stagione. Possibile che per il Carlo Conti quater verranno coinvolti anche i suoi amici di sempre, ossia Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello (già conduttore del Festival e fresco vincitore di Lol, ndr).

Le novità non dovrebbero coinvolgere soltanto la parte artistica, ma anche quella dirigenziale. Stando a quanto filtra sempre dalla Rai, Claudio Fasulo dovrebbe prendere il posto di Federica Lentini come vicedirettore responsabile.