Ventimiglia, bando per servizio di ristorazione al Forte dell'Annunziata: prorogato il termine

Prorogato al 10 maggio il termine di presentazione delle offerte di gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione al Forte dell'Annunziata a Ventimiglia.

"Si comunica che, a seguito del considerevole numero di quesiti posti e per dar possibilità agli operatori economici di valutare le risposte ai quesiti e conseguentemente di poter formulare la migliore offerta, la stazione appaltante del comune di Ventimiglia ha disposto la proroga dei termini di presentazione delle offerte e conseguentemente della prima seduta del seggio di gara relativo all’affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi di accoglienza, caffetteria, catering e ristorazione, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere e) e f), D.Lgs.n.42/2004 presso i locali del Forte dell'Annunziata" - fa sapere il Comune.

"Si precisa, pertanto, che non rientrano in tale proroga i termini per la presentazione di ulteriori e nuovi quesiti. Il nuovo termine di presentazione delle offerte è fissato per il giorno 10 maggio entro le 13, mentre, la prima seduta del seggio di gara è fissata per il giorno 13 maggio alle 9:30" - sottolinea - "Chiarimenti, FAQ, bando e disciplinare di concessione disponibili al seguente link".