Bordighera, musica e poesia a Villa Levratto con Sergio Basilico e Silvano Volcan (Foto)

Musica e poesia al centro dell'incontro che si terrà domani, il 4 maggio, alle 15.30 a Villa Levratto a Bordighera Alta.

Verranno lette poesie di Silvano Volcan da amici e attrici che saranno intervallate da brani musicali rinascimentali eseguiti dal maestro Sergio Basilico all'arciliuto e cantate dal gruppo canoro Canthum Rubeum di Camporosso.

L'evento, organizzato dall'Unitre Intemelia in collaborazione con il Centro Sociale Bordigotto in via dei Colli, si concluderà con un momento di simpatica convivialità.