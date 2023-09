Sanremo: la Panchina Arcobaleno nella Piazzetta dei Diritti della Cgil

Venerdì alle 11.30 nella sede Cgil di via Pallavicino a Sanremo è in programma l'inaugurazione della “Panchina Arcobaleno”. L’iniziativa, nata insieme all’Associazione M.I.A. Movimento Imperiese Arcobaleno, renderà ancora più accogliente la Piazzetta dei Diritti, sede della Camera del Lavoro di Sanremo.

“Un segnale visivo chiaro e nello stesso tempo gioioso, per la costruzione di una società culturalmente libera da ogni pregiudizio e contro la solitudine provocata e la marginalizzazione - dichiarano dalla Cgil - è sempre più necessario proseguire nell’impegno, sul terreno culturale e su quello politico, perché si faccia in fretta quanto ancora non è stato fatto, in primo luogo per contrastare il fenomeno della violenza omofoba, come chiede da tempo il movimento Lgbtq+. La nostra panchina sarà un simbolo di accoglienza, contro ogni forma di discriminazione e di violenza. La cittadinanza è cordialmente invitata”.