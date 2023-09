Arma di Taggia: ladri in azione nel parcheggio della Darsena, danni per migliaia di euro

Ladri in azione al parcheggio della Darsena di Arma di Taggia. Nella notte tra venerdì e sabato qualcuno ha scassinato e distrutto la macchina per i pagamenti, da quel momento Amaie Energia ha preferito chiudere il posteggio.

Bottino da poche centinaia d’euro e danni per svariate migliaia. Il responsabile ha letteralmente distrutto la macchinetta usata per il pagamento della sosta costringendo la società a doverla sostituire.

Questa mattina Amaie Energia ha presentato denuncia ai carabinieri per cercare di risalire al colpevole. Quello che colpisce è la tempistica. Il parcheggio non era aperto da nemmeno un mese ed il ritorno a pagamento aveva generato aspre polemiche in particolare tra la cittadinanza che per tanti anni aveva usufruito del posteggio gratuitamente finché era rimasto di proprietà di Area 24.