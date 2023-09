Iniziano a ottobre le iscrizioni del nono anno per la scuola teologica diocesana a Bordighera e Sanremo

La scuola Teologica diocesana ‘San Secondo’ compie nove anni. Ad ottobre iniziano a pieno ritmo le iscrizioni per l’anno 2023/2024 che si presenta sempre ricco e variegato, con un'ampia scelta di materie, lezioni in presenza e iniziative culturali che andranno a completare il lavoro in aula.

Le lezioni prenderanno il via l'11 ottobre, il mercoledì a Sanremo, nei locali della Curia e il giovedì a Bordighera (Ex Seminario). Sarà possibile seguire anche da casa, con modalità online.

“Siamo pienamente soddisfatti - spiega la direttrice della scuola Anna Rosaria Gioeni - di avere raggiunto il nono anno e ora ci attendono mesi di sfide e nuove possibilità. Sul fronte docenti si prevedono conferme ma anche interessanti novità. La Scuola dal suo primo giorno di vita ha offerto non solo contenuti, ma anche un ambiente accogliente e sereno, grazie a docenti preparati e disponibili; Anche quest’anno ripartiamo carichi e motivati. Non mancheranno per gli studenti occasioni di uscite didattiche e visite guidate, con nuovi itinerari artistici e religiosi”.

“Il nostro obiettivo – prosegue - è quello di divulgare con semplicità la teologia: che è una scienza molte volte considerata complessa e per pochi. Come ogni volta ci tengo a sottolineare che la Scuola è aperta a tutti: senza limiti d’età. I nostri corsi, con linguaggio accessibile, andranno a trattare le grandi questioni e i contenuti essenziali della fede cristiana, lo studio della filosofia e della Sacra Scrittura, la storia della Chiesa, la storia delle religioni non cristiane. Insomma una visione della religione a 360 gradi. Sarà una ‘teologia feriale’ che abbandona le questioni limitate ai soli addetti ai lavori e parlerà di Dio in modo semplice ma mai banale”.

L’Istituto rappresenta il fiore all’occhiello della Diocesi Ventimiglia-Sanremo, come ha più volte ha affermato il Vescovo Antonio Suetta, promotore della Scuola, ed è formata da docenti che hanno deciso di mettersi a servizio della comunità per condividere non solo una conoscenza scolastica ma la vera ricerca del bene, vero punto di riferimento per la nostra esistenza.

La scuola Teologica, sempre al passo con i tempi, ha una pagina facebook dedicata: ‘Scuola Teologica Diocesana San Secondo’. Per informazioni e iscrizioni: scuolasansecondo@gmail.com o al 3471323501.