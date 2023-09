Vele ammainate sul 24° raduno, gli yacht d'epoca salutano Imperia (foto e video)

Si è svolta questo pomeriggio la cerimonia di chiusura dell’edizione 2023 delle Vele d’Epoca, accompagnata dalla premiazione finale.

LE INTERVISTE

È ora di bilanci, dice il sindaco di Imperia Claudio Scajola: “Le giornate settembrine imperiesi non fanno che esaltare da sempre il clima della nostra città, il miglior clima d’Italia: c’è una brezza, c’è il cielo terso, ci sono dei colori splendidi.

Un’edizione che ha esaltato tutte queste nostre caratteristiche attraverso una passerella di più di sessanta barche d’epoca che hanno regatato nel nostro specchio acqueo. Il tutto in una banchina che finalmente è stata restaurata, con l’importante planetario, il museo navale, questi spazi allestiti con gusto con decoro che sono stati apprezzati da tutti i regatanti, più di cinquecento, e così dai cittadini imperiesi. Ieri sera con questi fuochi d’artificio in mezzo al porto che sono stati i più belli mai visti.

L’anno prossimo avremo cento anni, la città di Imperia li compie il 21 di ottobre e sono in corso preparativi per un grande evento tra un mese, la prossima regata che sarà a settembre saremo nel pieno dei festeggiamenti dei cento anni della nostra città e sarà un’edizione, se possibile, ancora più bella”, conclude il sindaco.

Biagio Parlatore, presidente di Assonautica: “Un bilancio estremamente positivo in termini di imbarcazioni partecipanti, sessantadue barche per noi è stato un grande successo, un ritorno al passato. È stato anche un grande successo in termini di regate e presenze sul territorio e i rumors in banchina mi sembrano positivi. Da parte mia, essendo il primo incarico, sono stato emozionato tutto il tempo abbiamo lavorato in maniera dura. Ieri sera la serata dei fuochi mi sembra sia stata anche quella positiva, non vedo cose negative anche se sicuramente le critiche costruttive sono sempre le benvenute per costruire al meglio questo evento anche per il prossimo anno”.

“Come Regione Liguria non possiamo che essere contenti della riuscita di questa manifestazione -conclude l’assessore regionale Marco Scajola- vorremmo anche aumentare il nostro impegno per sostenere un evento di questa portata che ha dato all’intera Liguria tre giorni meravigliosi con barche eccezionali, tanta vita in banchina tanta vita nella città di Imperia. Credo che siano eventi che fanno bene all’economia ligure, al turismo, alla promozione della Liguria del mondo e quindi è giusto che ci sia da parte di tutte le istituzioni il massimo supporto”.