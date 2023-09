Ventimiglia: domenica si chiude la stagione di “Hanburychespettacolo!” 23

Sarà un’esperienza teatrale immersiva quella che chiuderà domenica 10 settembre il cartellone di “Hanburychespettacolo!” 23 curato e organizzato anche quest'anno da Liber Theatrum nella splendida cornice dei Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia in frazione Mortola Inferiore.

Gli spettatori diventeranno essi stessi protagonisti attivi della performance “Luoghi dell'immaginario” restituzione al pubblico del laboratorio poetico sensoriale “La poetica dello spazio” condotto in questi giorni, nelle stanze della Villa dei Giardini, da Patrizia Menichelli di “Arcadia Ars In” e già membro del “Teatro de Los Sentidos” di Barcellona.

Tre gli orari a scelta per i quali è necessario prenotarsi: le 17.30 le 18.45 e le 20 (eventualmente le 21.15).

“Si tratta di una forma di "teatro non teatro" in cui lo spettatore è egli stesso protagonista della messa in scena sempre unica e originale - dichiarano gli organizzatori - obiettivo principale è infatti rompere la barriera spaziale che separa l'artista, l'opera e il pubblico. Un elemento centrale nel raggiungimento dell'obiettivo è il gioco, così come il silenzio e la semioscurità e infatti molte delle proposte e spettacoli di questo tipo sono per un piccolo pubblico o addirittura per uno spettatore "solo" alla volta, che transita attraverso uno spazio o un labirinto nell'oscurità”.

Dal 1996 Patrizia Menichelli è membra del Teatro de Los Sentidos, compagnia teatrale fondata nel 1993 in Colombia e dall'anno successivo stabilitasi a Barcellona, che propone una metodologia che indaga il campo della drammaturgia del linguaggio sensoriale nell'ambito del teatro immersivo. Si tratta di teatro contemporaneo, nato negli anni ’80 in Colombia e guidato dal regista e antropologo colombiano Enrique Vargas.

Enrique Vargas ha da sempre scommesso su un teatro che si avvicina a una dimensione e un teatro cieco che placa gli altri sensi: "Nel buio devi tirare fuori la memoria, l'intuizione, la premonizione. Annusi, senti, percepisci come se fosse la prima volta". Il corpo si rivela quindi come un “territorio” di poesia e di memoria, attraverso l’attenzione alle sensazioni, alla maniera di ricordare, all’ archetipo e al mito, mirando a creare dei percorsi-spettacolo in cui lo spettatore si trasforma in un viaggiatore protagonista di una storia.