Speciale Weekend: ecco le nostre migliori proposte su cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Superfluo dire che l’evento acchiappa consensi di questo fine settimana è la manifestazione delle ‘Vele d’Epoca’ in corso di svolgimento a Imperia.

Tante sono le iniziative a terra, ma il cuore della manifestazione sono indubbiamente le Signore del Mare, le imbarcazioni d’epoca, alcune costruite più di 100 anni fa che, tenute con grande amore e dedizione da parte dei propri armatori ed equipaggi, sono ancora in grado di regalare grandi emozioni, non solo in navigazione, ma anche – ancora – in regata. Le quasi 60 barche d’epoca infatti, non sono solo ‘in esposizione’ ormeggiate sulle banchine a Porto Maurizio, ma si daranno battaglia fino a domenica 10 nelle acque antistanti la città. Oggi è in programma la seconda prova e domani la grande regata.

E si avvia verso la conclusione anche il programma degli eventi collaterali con un sabato 9 settembre ricco di appuntamenti. S’inizia alle ore 18.30, nell’area spettacoli di Calata Anselmi, con la presentazione del fumetto ‘Come Dei nella Tempesta’, edito dalla Marina Militare, che racconta l’avventura degli allievi ufficiali del primo anno dell’Accademia Navale di Livorno durante la campagna addestrativa del 1965 a bordo di Nave Amerigo Vespucci. La serata prosegue alle ore 21.30, quando farà il proprio ingresso in banchina la ‘Seven Dixie Marching Band’, che animerà Calata Anselmi con le note allegri e accattivanti del grande jazz. Come ormai da tradizione, la chiusura del sabato è dedicata allo spettacolo pirotecnico, con i fuochi d’artificio a ritmo di musica che illumineranno il bacino portuale di Borgo Marina. L’inizio dello spettacolo è in programma alle ore 22.30. I punti di vista consigliati sono: Molo San Lazzaro, Banchina Medaglie d’Oro e il Parco Urbano.



Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica rock è il ‘Sanremo Rock & Trend Festival’, evento musicale con la partecipazione di artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock, che vedrà questa sera la finalissima al teatro Ariston della città dei fiori. Presentano la serata Gabriele Bròcani (speaker radiofonico Radio Uno Rai, Isoradio, Radio Uno Sport) e Ilenia De Sena (conduttrice televisiva e radiofonica, uno dei volti dello Spot Eurovision in onda su tutti i canali Rai). Nella finalissima arriveranno 9 nella categoria Rock e 9 nella categoria Trend, dove saranno decretati i vincitori della 36esima edizione.



Per dovere di cronaca segnaliamo anche lo spettacolo (già sold out) di Max Giusti dal titolo ‘A tutto Max’ al Roof Garden del Casinò Municipale.



Gran finale, nel segno della musica, per il calendario delle manifestazioni estive di Diano Castello. Questa sera dalle ore 21, la cantautrice di origini genovesi Chiara Ragnini sarà protagonista, nella splendida cornice di Piazza Massone, nel cuore del borgo, dello spettacolo-concerto ‘Di mare e d'amore’, accompagnata al piano elettrico da Andrea Leoncini: sarà un viaggio fra le più belle canzoni d'autore, nelle quali il mare e l'amore si intrecceranno in musica e parole, alla scoperta delle composizioni al sapore di sale firmate dai grandi cantautori quali Lucio Dalla, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè, Gino Paoli e Fred Buscaglione, fino ad arrivare a Giuni Russo, Loredana Bertè e molti altri artisti della scena musicale contemporanea, attingendo anche nei brani da lei composti. L'ingresso alla serata sarà libero: i posti a sedere sono limitati e disponibili fino ad esaurimento.

Domani in Calata G.B. Cuneo a Imperia va in scena un particolare evento: la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Liguria infatti organizza la XXIII Gara Regionale di Primo Soccorso. La competizione si svolgerà attraverso 11 postazioni di gara strategicamente posizionate, ciascuna delle quali rappresenta una sfida unica e coinvolgente. I partecipanti dovranno dimostrare abilità nell'assistenza medica di base, nella gestione delle crisi umanitarie e nella comprensione dei principi fondamentali del Diritto Umanitario. Le attività inizieranno alle ore 11.00 e culmineranno con la cerimonia di premiazione alle ore 19.00, in cui verranno riconosciuti gli sforzi e le abilità delle squadre partecipanti.



Ora proponiamo due rappresentazioni teatrali in programma oggi a Sanremo e domani a Ventimiglia. Nella città dei fiori va in scena in Piazza Borea d’Olmo l’ultimo appuntamento della 24ª rassegna di teatro dialettale dove sarà proposto un omaggio a Nini Sappia, fondatore e per 24 anni anima della Compagnia, noto attore, sceneggiatore, scenografo, regista ed anche musicista, per celebrare i 100 anni dalla nascita. A seguire, sarà effettuata la premiazione delle Compagnie e degli attori partecipanti alla Rassegna.

Nel tardo pomeriggio di domani nella città di confine, è in programma l’ultimo appuntamento di ‘HanburycheSpettacolo!’23 - teatro in movimento e concerti d'estate, festival di arti varie giunto quest’anno alla sua nona edizione ospitato nella straordinaria cornice dei Giardini Botanici Hanbury in frazione Mortola Inferiore. Tre i possibili orari di fruizione per gruppi composti al massimo di venti spettatori: alle 17.30, 18.45 e 20.00. Una forma di ‘teatro non teatro’ in cui lo spettatore è egli stesso protagonista della messa in scena sempre unica e originale. Obiettivo principale è infatti rompere la barriera spaziale che separa l'artista, l'opera e il pubblico.

Ultimi due importanti appuntamenti oggi e domani per la rassegna estiva 2023 di musica e letteratura nel giardino di Irene Brin. Oggi, l’appuntamento è dedicato a Elena, la donna più bella del mondo, con la presentazione del libro di Francesca Sensini ‘La Trama di Elena’, da Sparta a Troia e ritorno, ‘memorie della donna più bella del mondo’ e ‘Ponte Alle Grazie’. Dialogherà con l’autrice la docente di lettere al Liceo Cassini di Sanremo Francesca Rotta Gentile. Gli intermezzi musicali saranno a cura di Francesca Pilade accompagnata alla chitarra da Giovanni Peirone. Mentre domani la giornalista e scrittrice Donatella Alfonso presenterà il libro ‘Ci chiamavano libertà, partigiane e resistenti in Liguria 1943-1945, la parola ridata alle donne‘. L’autrice sarà intervistata da Daniela Cassini, con intermezzi musicali a cura del gruppo musicale Ponente Folk Legacy che presenterà il nuovo disco ‘Scangiamenti’.



Concludiamo con la proposta di due sagre: quella e quella delle lumache oggi e domani a Molini di Triora e quella della Pansarola & Zabaione oggi ad Apricale.



Sabato e domenica grande festa a Molini di Triora con l’oramai famosissima Sagra della Lumaca, giunta alla sua 62ª edizione. Un programma ricco che comincia sabato sera con la Festa della Birra in largo Allaria. Domenica ci si sposta nel centro del borgo con il grande paiolo dove saranno cotti più di 250 chili di lumache. Oltre al piatto principe anche rostelle, patatine e acciughe per accontentare tutti i gusti. In ogni attività di Molini sarà possibile assaporare la lumaca in differenti variazioni, mentre nel pomeriggio ci sarà il concorso gastronomico e la gara delle lumache, appuntamento graditissimo dai più piccoli, per i quali tutto il giorno ci saranno i giochi gonfiabili.

Domani dalle 14 a sera si svolgerà sulla antica e caratteristica piazzetta del borgo di Apricale la celebre sagra della pansarola e dello zabaione. La pansarola, dolce tipico del borgo nell’entroterra del Ponente ligure, è da consumare affogato nello zabaione caldo. Anche lo scrittore William Scott nel suo ‘The Riviera painted and described’, pubblicato a Londra nel 1907, parlando di Apricale cita le pansarole e ne descrive la preparazione.

