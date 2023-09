Al Teatro Ariston va in scena la finale del 36° Sanremo Rock & Trend

È arrivata alle fasi finali la 36ª edizione di Sanremo Rock & Trend, il concorso che ogni anno porta in città decine di band per contendersi la vittoria sul palco più prestigioso del panorama musicale italiano.

L’edizione 2023 è giunta al termine e l’atto finale vedrà protagonisti i finalisti della sezione ‘Rock’ Glueckners, Agarthic, Refuse to lose, Dramalove, Purple shadows, The boss girls, X corsi, Scarlet rose, Oaks e i finalisti della sezione ‘Trend’ The Francis, Makinada, Drum n’ Jack, Francesca Bonacina, Monsta e Fra Landi, Elias Bevilacqua, Beatrice Zoko, Corde libere, Eko orchestra.



Fin da quando è nato, negli anni ‘80, Sanremo Rock è un punto di riferimento per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e ad intraprendere una carriera rock. Tra i giurati nelle fasi finali: Alessio Senis, Andy Senis, Dario Mollo, Carmen Spezia, Ettore Diliberto, Daniele Spaziani, Mimmo Gallotti, Davide Maggioni, Nando Daidone, Rebecca Romano e Roby Blasi.

La giuria della finalissima sarà composta da: Matt Becker (chitarrista e cantautore anglo americano, Ray Heffernan, il musicista di "Angels" Robbie Williams); Pino Scotto (cantautore e conduttore televisivo italiano, conosciuto per essere stato il frontman dei Vanadium, Radio Rock); Graziella Corrent (amministratore club Tenco); Fabrizio Simoncioni (pianista di Litfiba e Piero Pelù); Danila Satragno (vocal coach Maneskin e tanti altri artisti e rappresentante di Live Nation); Ettore Diliberto (musicista, produttore discografico, manager musicale ed ingegnere del suono internazionale).

Presenteranno Gabriele Bròcani (speaker radiofonico Radio Uno Rai, Isoradio, Radio Uno Sport) e Ilenia De Sena (conduttrice televisiva e radiofonica, uno dei volti dello Spot Eurovision in onda su tutti i canali Rai, opinionista a RTL 102.5 News e Telenorba, speaker a Radio Milan Inter TV.

“Sanremo è una città che presta particolare attenzione agli eventi musicali e a tutti quei giovani talenti che portano a Sanremo i loro sogni - commenta l'assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi - siamo contenti che una manifestazione così storica, in un Teatro cosi importante, continui a realizzare ottimi risultati in termini di turismo”.

“Sanremo è una città importante per la musica e il comparto musicale ed io come direttore artistico di Nove Eventi, cerco di contribuire ad incentivare e a spronare il talento e le varie espressioni musicali - aggiunge il direttore artistico Angelo Valsiglio - grazie al team di lavoro, siamo riusciti anche quest'anno a portare un ottimo risultato, cercando il prossimo anno di fare sempre meglio”.

“Come nuovo presidente della Nove Eventi, organizzatrice di Sanremo Rock & Trend posso ritenermi soddisfatto sia in termini di qualità degli artisti scelti perché tutti molto validi, sia di numeri di adesioni, sia tutta la squadra che per una settimana lavora incessantemente - queste le parole di Giordano Tittarelli - voglio ringraziare il Teatro Ariston che da anni crede in questo evento e il Comune di Sanremo sperando di consolidare sempre più la collaborazione”.

“Sanremo Rock & Trend, grazie a Nove Eventi, celebra i 36 anni della manifestazione. La forza dei giovani che si sono presentati quest'anno sul palcoscenico rappresenta un inizio di un nuovo percorso - conclude il patron del Teatro Ariston, Walter Vacchino - oltre alle note, i testi quest'anno hanno assunto significati più profondi ed esplorano le problematiche, le criticità, le passioni e gli amori della nostra società. Un valore aggiunto per Sanremo città della musica che coniuga la leggerezza del ritmo con le parole di Italo Calvino e le immagini di Antonio Rubino. L'Ariston è felice di essere la casa di questa energia positiva. Avanti tutta”.