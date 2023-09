'Esercitare la Gentilezza', un progetto delle Associazioni di Volontariato e di Tutela della Consulta Locale dell'ASL1

A seguito di seri episodi di aggressione non solo verbale tra i cittadini e il personale sanitario e socio-sanitario, le Associazioni di Volontariato e di Tutela della Consulta Locale dell'ASL1 hanno ritenuto opportuno intervenire al fine di sensibilizzare e formare dei volontari a comunicare con fiducia e senza pregiudizi con il personale sanitario e socio-sanitario, preservando e valorizzando il senso delle parole e delle emozioni, affinché possano assumere a loro volta - organizzando incontri successivi con la popolazione - il ruolo di informatori di prossimità della cittadinanza.

È nato il Progetto ‘Esercitare la Gentilezza - Comunicare e Ascoltare Autenticamente’, con il patrocinio del Comune di Sanremo, la collaborazione dell’ASL 1 e il supporto del Centro di Servizi del Volontariato CSV POLIS, che avrà quindi la finalità di evidenziare l'importanza del rapportarsi con rispetto, cura e attenzione all'altro per garantire un ambiente positivo e generando benessere per tutti.

Questo progetto, che rappresenta una delle attività e iniziative ‘messe in campo’ dalle Associazioni di Volontariato e Tutela a fronte di situazioni ‘preoccupanti’, è un progetto semplice e allo stesso tempo originale. Semplice perché prende forza e si sviluppa da valori umani che tutti riconosciamo e apprezziamo (non violenza, correttezza, rispetto, uguaglianza, competenza, cura dell’altro, entusiasmo…). Originale perché sono proprio i cittadini, attraverso le Associazioni, che consci dei gravi episodi, delle segnalazioni e della precaria situazione, si attivano e propongono una formula per migliorare le relazioni tra i cittadini stessi e il personale socio-sanitario.

Il Progetto prevede il primo corso di formazione che si articolerà in 3 incontri: 11 e 14 settembre 2023 dalle ore 9.30 alle ore 13 e il 18 settembre 2023 dalle ore 15 alle ore 18, presso il Palafiori di Sanremo, Sala della Banca del Tempo.