Diano Castello chiude la sua estate con la cantautrice Chiara Ragnini

Gran finale, nel segno della musica, per il calendario, particolarmente ricco e con tanti sold out, delle manifestazioni estive di Diano Castello. Domani, sabato 9 settembre, dalle ore 21, la cantautrice di origini genovesi Chiara Ragnini sarà protagonista, nella cornice di Piazza Massone, nel cuore del borgo, dello spettacolo-concerto "Di mare e d'amore", accompagnata al piano elettrico da Andrea Leoncini.



"Sarà un viaggio fra le più belle canzoni d'autore, nelle quali il mare e l'amore si intrecceranno in musica e parole, alla scoperta delle composizioni al sapore di sale firmate dai grandi cantautori quali Lucio Dalla, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè, Gino Paoli e Fred Buscaglione, fino ad arrivare a Giuni Russo, Loredana Bertè e molti altri artisti della scena musicale contemporanea, attingendo anche nei brani da lei composti (all’attivo della Ragnini già due album e un EP di inediti)" - spiegano gli organizzatori.

L'ingresso alla serata sarà libero: i posti a sedere sono limitati e disponibili fino ad esaurimento. "Il fil-rouge che lega ogni brano sarà il tema del mare, intrecciato a quello del viaggio e colorato da parole d’amore, con eleganti digressioni fra i brani della cantautrice ligure, che propone un raffinato pop d’autore pescando a piene mani nel proprio repertorio. - aggiungono - Di Mare e d’Amore è uno spettacolo che unisce l’eleganza della canzone d’autore all’immediatezza del pop acustico: Chiara Ragnini, pluripremiata nel corso degli anni a livello nazionale per l’originalità del suo progetto autoriale, rivisita e arrangia in chiave acustica le canzoni che hanno accompagnato, e ancora oggi accompagnano, generazioni di ascoltatori attenti, in un viaggio musicale di delicata unicità, in cui la voce limpida della cantautrice si fonde e si confonde con il suono".



"Tra i riconoscimenti ottenuti dalla Ragnini spiccano il Premio Lunezia per autori di testo, il Premio Inedito Colline di Torino e il Premio Donida. E’ arrivata inoltre in finale ad importanti concorsi dedicati alla canzone d’autore, tra cui il Premio Bianca d’Aponte e Genova x Voi. Ha anche partecipato a prestigiosi festival e rassegne (Il Tenco Ascolta del Club Tenco, Collisioni Festival, Casa Sanremo). Infine, ha condiviso il palco con artisti del calibro di Omar Pedrini, Lovesick Duo, Zibba, Irene Fornaciari, Yo Yo Mundi, Dolcenera e molti altri" - ricordano ancora.